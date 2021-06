Piden que vuelva a prisión el imputado por la Tragedia de la Circunvalación

Familiares y allegados a las víctimas de la Tragedia de Circunvalación reclamaron que se agraven las penas contra Alan Amoedo, el conductor de 27 años que iba alcoholizado y chocó contra dos vehículos detenidos provocando la muerte de dos personas. Piden que se agraven los cargos y que el imputado vuelva a prisión.

Mañana se concentrarán en Colón y Cañada a las 16.03 hs. la hora en que se cumplirá un mes del hecho. El reclamo es para que se haga justicia y Amoedo espera el juicio en prisión y que cambie la carátula a homicidio con dolo eventual.

Actualmente, el imputado está acusado de homicidio culposo, un delito que prevé penas de entre 3 y 6 años de prisión. Sin embargo, si se modifica la carátula podría recibir entre 8 y 25 años de prisión.

«Por una conducta de esta naturaleza perdieron la vida dos jóvenes. No es que iba en un exceso de velocidad porque estaba apurado para llegar al trabajo; no es que no respetó la distancia prudencial de 10 metros; no es que se le rompieron los frenos. Acá hay una persona que decidió salir a la circunvalación alcoholizada, causando la muerte de dos personas, y que fue liberado a los 19 días», denunció Martín Fresneda, director del Observatorio de Derechos Humanos de la Nación.