Suman rastrillajes para encontrar a Guadalupe

Se intensifican los rastrillajes por la búsqueda de Guadalupe, la niña de 5 años que está desaparecida en la provincia de San Luis desde el pasado lunes, mientras la familia ampliaba sus declaraciones testimoniales ante la Justicia.

Esta mañana, los efectivos policiales habían encontrado durante el rastrillaje algunas manchas hemáticas en inmediaciones al cerro El Lince, ubicado en la capital provincial, pero el vocero de la Policía de San Luis, Lucas Chacón, confirmó ante la prensa que esos rastros finalmente no eran "de relevancia" para la investigación.

Además, Chacón informó que los rastrillajes este jueves por la tarde se concentraban en la zona oeste de la capital.

"Hay nuevos rastrillajes que se han focalizado en la zona oeste de la ciudad San Luis, en el barrio Primero de Mayo. Y también haciendo hincapié en el lugar donde estaban las antiguas vías del tren", relató.

El vocero contó, además, que toda la familia de la menor estaba ampliando sus declaraciones testimoniales y al ser consultado sobre una posible venganza narco, Chacón sostuvo que no se descarta ninguna hipótesis.

"A está altura del caso se ha focalizado la búsqueda de Guadalupe con vida y por eso se intensificaron los rastrillajes en la zona oeste de la ciudad", señaló.

En tanto, el abogado de la madre de la menor, Santiago Olivera, al referirse a la desaparición de la nena, señaló: "Es todo muy incierto, no hay nada concreto".

Y al ser consultado sobre si a Guadalupe se la podría haber llevado una persona del entorno cercano, expresó: "No puedo afirmar eso. El juez no descarta nada y en estos casos apuntar a un solo lugar no es válido. Hay que averiguar todo".

El abogado indicó además en declaraciones al canal de noticias TN, que "lo más desconcertante es que sólo la nena de 3 años vio el momento en el que a Guadalupe se la llevó de la mano una mujer".

Y concluyó: "Se han tomado todas la medidas pertinentes, se han realizado cientos de allanamientos, en las cámaras de seguridad no se ve nada".

Se informó que entre el miércoles a la noche y la madrugada de este jueves se realizaron unos 50 allanamientos nuevos, y ya sumaban más de 130 los operativos desde que se inició la búsqueda.

En tanto, Eric Lucero, el padre de Guadalupe, confirmó que habrá una "recompensa" para poder tener "datos certeros" del paradero de su hija, a la vez que señaló que cree que sigue en la zona.

"Estábamos haciendo la protesta para poder llegar al señor gobernador y al ministerio de Seguridad y la paramos porque nos dieron la noticia de que ya tuvieron contacto con la mamá de mi hija para poner una recompensa por datos certeros que era la idea de la marcha", señaló.

Lucero manifestó que aún no se sabe quién va a poner la recompensa, tras lo cual dijo: "No hay datos certeros acerca de Guadalupe y para eso es la recompensa porque sino estamos en la incertidumbre. La idea es tener esos datos para llegar hasta Guadalupe".

"Quiero que aparezca. Tengo la esperanza y en mi corazón siento que mi hija está acá, en San Luis, aún", manifestó en diálogo con TN.

Eric Lucero marchó el miércoles junto a un grupo de vecinos y familiares hasta el Poder Judicial de San Luis, para reclamar que le brinden datos certeros sobre el avance de la búsqueda de la niña.

"Estoy agradecido a toda la gente que vino y se movilizó con nosotros, estoy emocionado por esto. Lo único que quiero es que mi hija aparezca", expresó.

Guadalupe Belén Lucero está desaparecida desde el pasado lunes por la tarde, y fue vista por última vez alrededor de las 19:00, en el barrio 544 Viviendas, al sur de la ciudad capital, donde estaba jugando con una primita.

Según lo difundido en los medios locales, y de acuerdo a la información policial, la denuncia por la desaparición fue realizada a las 19:55 por la abuela de la menor. (NA)