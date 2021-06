Golpearon y torturaron a una vecina para quedarse con sus tierras

Una joven de 29 años fue torturada y sometida a una brutal golpiza por vecinas que buscan quedarse con sus tierras. El hecho ocurrió en el paraje Quebrada del Toro de Salta y la víctima denunció que fue azotada, atacada con perros y hasta obligada a beber orina por tres mujeres de 47, 27 y 20 años y un hombre, quienes se presentaron en su vivienda.

Gladys Cruz es técnica agrónoma, vive de lo que cultiva y contó que todo comenzó en 2014 y que desde entonces, padece un calvario porque se niega a dejar el lugar que habita.

Durante una entrevista concedida a Cadena 3, dijo que le destruyeron la casa de sus abuelos y reclamó la intervención de la justicia para frenar los salvajes ataques. Desde hace 100 años, su familia cultiva papas, habas, maíz y cebolla en la zona, al tiempo que preparan quesos de cabra y oveja.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, se ha registrado una escalada de violencia con sus vecinos que ha puesto en riesgo su vida. El objetivo es expulsarla del lugar para alambrar y quedarse con el terreno.

Según manifestó, sufre un hostigamiento constante que pasó a mayores cuando el grupo la sorprendió en su casa, la pusieron boca abajo y le hicieron morder las nalgas y las piernas con sus perros. «Me agredieron, me golpearon, me hicieron tomar orina y me amenazaron de muerte todo el tiempo. Tengo miedo, porque me dijeron que me van a matar»; dijo aterrorizada.