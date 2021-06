Se desbarrancó con su auto en los Cortes de Furt

Una joven que iban a bordo de un automóvil sufrió un grave accidente en los Cortes de Furt, en el ingreso a la ciudad de Villa Carlos Paz. El siniestro ocurrió hoy en un tramo de la Ruta 38 que conecta Estancia Vieja con la zona de Villa del Lago.

La mujer que conducía el vehículo dijo que el rodado patinó porque la calzada estaba resbaladiza y que no logró evitar que cayera por un barranco. No hubo lesionados tras el accidente y se convocó a una grúa que no logró sacar el vehículo.