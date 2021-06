Habló la joven que se desbarrancó con su auto en el ingreso a Villa Carlos Paz

La joven que se accidentó ayer a la madrugada con su vehículo y cayó por un barranco en los Cortes de Furt de Villa Carlos Paz, denunció que el siniestro se produjo porque se acumuló hielo en la calzada y el rodado comenzó a girar descontrolado. La conductora del Peugeot cuestionó que no hubiera guardarraíl en ese tramo de la Ruta 38 y dijo que iniciará acciones legales contra la concesionaria.

La conductora se llama Marina Barrovechio, tiene 25 años y está domiciliada en el barrio Miguel Muñoz. Durante una entrevista concedida a EL DIARIO, expresó: «Volvía a la una de la mañana de Tanti, venía sola y de repente el auto me marcó que había hielo en la carpeta asfáltica. El vehículo comenzó a dar giros y se desbarrancó en un lugar donde no había guardarraíl»

«Hay un espacio que tiene todo el guardarraíl caído, yo pensé que lo había arrancado yo. Pero si eso hubiera estado como corresponde, el auto no se desbarrancaba. Me dijeron que no es la primera vez que pasa. Estaba en mal estado, con dos puntas de cada lado que tienen mucho filo y si las enganchaba, partían el auto al medio. El auto quedó enganchado como si estuviera agarrado en un anzuelo desde abajo. Ninguna de las grúas que me ofrece el seguro, lo pueden sacar. Tengo que buscar una grúa especial que me sale más de 30.000 y que tenga mucho cuidado, porque está enganchado del motor y las mangueras de la nafta y corre riesgo de que se rompa algo y provocar un incendio»; expresó a este medio.

«Caminos de las Sierras no se hace cargo y dice que le corresponde a Vialidad Nacional. Desde la comuna de Estancia Vieja no dicen nada y como que se pasan la pelota entre todos. Hoy voy a ir con un escribano para que constate como está el lugar y voy a poner abogado para que alguien responda, necesito que alguien se haga cargo del auto, la grúa y solucione esto. Me dijeron que no es la primera vez que sucede y eso está así hace mucho tiempo»; completó.