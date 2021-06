Balearon en una pierna a un taxista durante un asalto

Durante un violento robo durante esta madrugada, un chofer de taxis de la ciudad de Córdoba recibió un disparo en una pierna cuando los asaltantes lo abordaron para quitarle sus pertenencias.

La víctima contó que los ladrones subieron al taxi en la esquina de calle Balcarce y boulevard Arturo Illia, a pocos metros de la Terminal de ómnibus en Nueva Córdoba y desde allí viajaron hasta la esquina del pasaje Almirante Guillermo Brown y Gregorio Luna y Cárdenas.

"Cuando llegué a la esquina me dijeron 'acá es' y no me llamó la atención en absoluto, pero cuando llegó otro vehículo sentí la tensión", contó el taxista a Cadena 3 y agregó: "Me disparó en la pierna derecha, me puso el revolver en la cabeza, la chica me abrió la puerta del conductor y me empezó a sacar las cosas".

“Me salvé de milagro porque la bala me atravesó la pierna derecha con orificio de entrada y salida, sin afectarme ninguna vena ni nada. Era un revolver calibre 22", relató el hombre a Radio Universidad.

El hombre no tuvo tiempo de reaccionar ante la rapidez de los delincuentes. Pese a que desde la central cuenta con botón antipánico y en la palanca de cambio tiene otro, contó que no llegó a alcanzar ninguno.

Luego los asaltantes huyeron en otro vehículo y aunque intentó seguirlos no se pudo parar por la herida: "No se van a salir con la suya. Yo no voy a bajarme del auto y tenerles miedo. No me puedo dedicar a otra cosa porque es lo que he hecho desde que tengo 18 años", expresó.

“Ahora me están mandando mensajes al teléfono de mi hijo donde me dicen que están arrepentidos y que quieren devolverme las cosas. Se están burlando de nosotros, me están escribiendo a mí y a otros familiares”, relató el trabajador, quién anticipó que ya está radicada la denuncia y ya se está investigando el hecho para tratar de dar con los delincuentes.