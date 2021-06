Analizan realizarle una traqueotomía a Gino Renni

Buenos Aires. Desde hace unas semanas Gino Renni atraviesa por una complicación en su salud, después de haberse contagiado de coronavirus. “Hay mucha gente que me estuvo preguntando por Gino Renni que está internado hace muchísimos días”, dijo Ángel De Brito este miércoles en Los Ángeles de la Mañana, programa que conduce en El Trece. “14… 15 días, un poco antes de lo que pasó con Susana Giménez”, agregó Pía Shaw, una de las panelistas.



“Lamentablemente está con un cuadro complicado, ya se sabía que tenía COVID y después se fue complicando. Está internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico, sigue con respirador y están evaluando una probable traqueotomía”, dijo De Brito. Y después, amplió: “Están intentando que respire mejor, porque no está respondiendo por ahora los tratamientos, está en un momento delicado. Ojalá que mejore en las próximas horas”.



“Susana, que la nombramos antes, está saliendo. Pero Gino está más complicado. Tienen muchos amigos en común ellos, porque son la misma generación”, cerró De Brito.



El pasado lunes 7 de junio Gino Renni cumplió 78 años y los pasó internado. El actor, en diálogo con Teleshow, confirmó que tiene coronavirus tras haber recibido las dos dosis de la vacuna Sinopharm. “Empecé con los síntomas la semana pasada. Tenía catarro y el sábado comencé a levantar temperatura (37.6), el domingo a la mañana llegué a 38 y por la tarde llegué a casi 39", relató.



“Mi médico me dijo que me hisope y me haga una tomografía bueno acá estamos...”, dijo Renni que se encuentra en una sala común del piso COVID del Instituto del Diagnostico. “Tengo una neumonía bilateral aparentemente leve y estoy siendo tratado con oxigeno y un anticoagulante”, explicó el querido actor.



Tras unas horas de internación, uno de los protagonistas de la saga Bañeros está respondiendo al tratamiento inicial. “Cuando llegué tenía entre 92 y 93 de oxigeno en sangre y ahora alcancé los 98 y la temperatura está en 36.6", agregó. Sin embargo, Gino manifestó: “Estoy preocupado y decaído, y festejando un cumpleaños distinto. En las próximas horas mi médico me dirá como seguimos”. (Infobae)