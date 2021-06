Córdoba: Vaciaron la cuenta de una jubilada y la endeudaron con un crédito

Una mujer de 73 años fue víctima de una estafa y descubrió que no sólo le habían vaciado la cuenta y había perdido alrededor de 200 mil pesos, sino que además la endeudaron con un crédito de 290 mil pesos. La jubilada se llama Silvia Filloy, quien denunció que tiene cuenta en Bancor y que se hicieron transferencias a través de home banking.

La estafa alcanzó casi medio millón de datos y la damnificada sostiene que el banco debe hacerse responsable porque ella no cuenta con sistema online, nunca operó home banking y tampoco activó las coordenadas.

Durante una entrevista con Cadena 3, dijo: «Tengo una caja de ahorros donde se me depositan los haberes jubilatorios, cuando el 11 de junio voy a retirar me entero que sólo tenía tres pesos y que me habían sacado crédito por 290 mil pesos. No tengo home banking, no tengo coordenadas, nunca operé online, me crearon un home banking».