Icho Cruz: Le robaron la mochila a un viajero que recorre el mundo

Un mochilero de Villa Carlos Paz que durante los últimos diez años estuvo recorriendo América Latina denunció que la semana pasada, sufrió el robo de la mochila con la que recorrió el mundo. La había dejado dentro de un vehículo en la zona de Icho Cruz, ya que se disponía a llegar hasta Copina.

Lucas Warmington tiene 33 años y es un amante de la aventura. Hace algunos años, viajó a México a bordo de una bicicleta y luego recorrió gran parte de la Patagonia. En el 2010, salió a dedo desde Córdoba y llegó a Ecuador, donde se quedó tres meses y luego siguió su viaje en bicicleta hasta el norte de México. Allí conoció a la que hoy es su esposa y juntos decidieron volver a Córdoba en bicicleta, en una experiencia que les llevo tres años.

«Yo estoy viviendo ahora en Cuesta Blanca, me vine hace un año a estudiar guía de trekking. Había dejado mi mochila, con la que viajé por todos lados, en el auto de un amigo y nos fuimos hasta Copina. Cuando volvimos, habían abierto el auto y se la habían llevado. Yo calculo que me han estado viendo. Días atrás, me llamó un vecino para decirme que uno de sus perros habían llevado unos mosquetones al patio de su casa y eso me da esperanza de poder encontrar el resto de las cosas»; contó Lucas.

«Ando con mi mochila para todos lados y nunca me pasó algo así. Cuando veníamos de Copina, nos encontramos con el auto abierto y justo veníamos hablando del robo que sufrimos en El Fantasio apenas llegamos de nuestro viaje. Nos robaron la bicicleta con la que viajábamos. Anduve por todos lados y nunca me pasó nada, llegué a Córdoba y me empezaron a robar»; aseguró.

Se trata de una mochila de 80 litros de color rojo, marca LOWE ALPINE. Asimismo, hay una cuerda de 60 metros de color anaranjada, 2 arneses (uno verde y otro negro), 15 cintas exprés, mosquetones, una placa Grigri, campera negra impermeable marca Patagonia, zapatillas de escalada marca La Sportiva talle 42, una linterna frontal, el carnet de conducir y la cedula verde del auto.

Ante cualquier información, comunicarse con Lucas al número telefónico: 2966724577.