Alta Gracia: Comerciantes se negaban a cerrar y agredieron a los inspectores

Un grupo de comerciantes de la ciudad de Alta Gracia agredió a los inspectores municipales que los habían intimado para que cumplan con las restricciones y cierren sus locales a hora estipulada en las restricciones. A uno de los oficiales lo golpearon en el rostro y también los agredieron verbalmente.

El hecho ocurrió en las últimas horas, cuando el personal municipal se presentó en la calle Paraguay al 5000 de Barrio Norte para exigir a dos comerciantes no esenciales que cumplieran con la restricción horario.

«El personal de Seguridad Ciudadana se acercó a los comercios a recordarles que ya estaban fuera del horario permitido y fueron agredidos: le pegaron una piña en el hombro y en la nariz y los agredieron verbalmente»; informó el secretario de Gobierno, Roberto Urreta, en diálogo con Cadena 3.

«Si no tenemos responsabilidad todos, la situación va a seguir empeorando. Y me dicen ''¿el virus no circula de noche?'' La verdad no circula ni de noche ni de día, pero hay que tener responsabilidad social»; añadió el funcionario.

Otras situaciones similares se registraron en la ciudad, ya que hay reclamos por comerciantes que abren fuera de horario y que no son esenciales.