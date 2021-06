Prisión efectiva por violación en manada a joven discapacitado

Cuatro hombres mayores, todos oriundos de la localidad de Sebastián Elcano, fueron condenados la pasada semana a prisión efectiva de 5 años y 4 meses, por ser autores penalmente responsables del delito de "Violación en manada" contra un joven discapacitado. Todo sucedió dentro del marco de un asado que se desarrollaba en el galpón de una gomería. El hecho tomó relevancia porque el ataque sexual fue filmado con un teléfono móvil y la imagen se viralizó dentro del mismo pueblo, como una “broma”.

En fallo unánime, la Cámara 4ª del Crimen de la ciudad de Córdoba resolvió condenar a cuatro hombres por la violación en “manada” en contra de un joven con una discapacidad intelectual de Sebastián Elcano.

Varios de los principales acusados, cuando se les concedió la última palabra, insistieron eso: “Fue una broma. Pedimos perdón a él y a la familia”.

Los hermanos Renzo Ezequiel y Jorge Cisnero, Ramón Eugenio Ludueña y José Nicolás Reynoso resultaron condenados a la pena de 5 años y 4 meses de prisión efectiva.

Todos ellos esperaron el juicio en prisión. Fueron hallados culpables del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la intervención de más de dos personas. Al mismo tiempo, resultaron absueltos los hermanos César y Emanuel Rojas, y Emanuel Borges.

La causa fue investigada por la fiscal Fabiana Pochettino, quien llegó a detener a siete hombres. Luego, tres recuperaron la libertad.

La víctima, tras afrontar severas secuelas psicológicas, resolvió abandonar la pequeña localidad.

“Estamos muy conformes con las condenas. No puedo aportar muchos datos porque todo se desarrolló a puertas cerradas porque fue un hecho de instancia privada. Pero sí puedo decir que hubo justicia, que estamos conformes y que no, no se trató de una broma. Fue un ataque”, aseveró el abogado penalista Carlos Nayi, quien ofició como abogado querellante.