Tres locales clausurados y cuatro fiestas clandestinas en Carlos Paz

Durante el fin de semana pasado, se hicieron operativos para desalojar cuatro juntadas clandestinas en la ciudad de Carlos Paz y clausurar tres locales que estaban atendiendo al público. A partir de esta noche, se refuerzan los controles nocturnos para garantizar el cumplimiento de las nuevas restricciones dispuestas por la Provincia de Córdoba.

Los días viernes, sábado y domingo, el personal de Inspectoría junto con Seguridad Urbana desarticularon reuniones no autorizadas en barrio El Fantasio y Santa Rita y sobre Avenida Cárcano. En cada uno de estos encuentros había un promedio de alrededor de diez personas, quienes no cumplían con la disposiciones de confinamiento estricto.

Asimismo, en la calle Nilo se detectó una fiesta clandestina con la presencia de alrededor de veinte personas.

Se clausuraron además tres locales gastronómicos, una conocida cadena de comida rápida, otro ubicado frente al Banco Provincia y un tercero en el barrio Santa Rita.

«Algunas personas se enojan cuando les pedimos que cierren o que no circulen por la ciudad. Siempre hay algún insulto, pero nada que se haya ido de las manos. Hemos notado que ha disminuido bastante el tema de las juntadas clandestinas y estamos recibiendo muchos reclamos por ruidos molestos. En general, los comerciantes están cumpliendo con las restricciones y están comprendiendo la gravedad de la situación que estamos padeciendo»; expresó Roberto Giménez, titular de Seguridad VCP.

«Desde esta noche, reforzaremos los controles nocturnos para que los bares y restaurantes no atiendan mesas después de las 19 horas y trabajen con la modalidad de entrega a domicilio (el take away no está permitido durante la noche, porque rige la restricción de circulación nocturna). Tenemos personal para controlar, se le pide a la persona que circule que tenga la app CUIDAR, se le toma los datos y si no está autorizado, se le pide que regrese a su casa. En caso de incumplir las disposiciones, se labra un acta y toma intervención el Tribunal de Faltas»; completó.