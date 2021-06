Hizo una fiesta clandestina y ahora denuncia que le robaron

Una mujer que había organizado una fiesta clandestina en su casa, salió a denunciar que algunos de los invitados le robaron las joyas de su abuela. El insólito hecho se registró en la localidad cordobesa de Morteros y la dueña de la vivienda, sostuvo que entre los invitados había personas que no conocía. Hubo un amplio repudio de los vecinos.

Fernanda Doro se pronunció ante los medios y debió admitir que había organizado una reunión multitudinaria con la finalidad de recuperar los objetos de valor que habían sido robados.

«Sé que muchos de los que lo vayan a escuchar van a decir ‘bien hecho por juntarte’ porque yo sé como es la circunstancia que estamos viviendo. Por eso no quiero victimizarme, sé que si no me hubiese juntado esto no hubiese sucedido»; dijo a Cadena 3.

«Éramos bastantes y obviamente uno no está atento al 100 por ciento de lo que sucede. Porque no podés tener ojos en la nuca y frenando que todo el mundo haga lo que hace»; agregó la joven, quien se ganó el repudio de los vecinos.