Asalto y tiroteo en Carlos Paz: Su mamá ayudó a los ladrones a escapar

Flavia Maldonado tiene 32 años y es la dueña de una agencia de viajes que cuenta con un Pago Fácil. Ayer a la tarde, el local fue asaltado por delincuentes armados en el centro de Carlos Paz y todo terminó con dos detenidos y una feroz balacera. Tras haber relatado cómo se sucedieron los hechos, reveló una insólita situación: fue su madre quien trasladó en auto a los ladrones pensando que eran dos chicos que los estaban persiguiendo.

El hecho ocurrió alrededor de las 19 hs. en un comercio sobre la Avenida Cárcano (a metros de la Avenida General Paz) y trascendió que los malvivientes se hicieron con alrededor de diez mil pesos en efectivo.

Se montó un operativo cerrojo y se logró identificar a los delincuentes a la altura de la Plaza Alberdi. En ese momento, los ladrones abrieron fuego contra un patrullero que recibió varios impactos de bala y no hubo víctimas fatales de milagro.

«Estaba trabajando y hablando con una amiga. Vi afuera a dos chicos normales, no se les veía nada raro. Mi amiga demoró unos minutos en salir y entraron. Se acercaron a la cabina y me piden que les diera la plata, eran 10.000 pesos. Después me empiezan a pedir el celular y yo no sé los quería dar. Me sacaron a los empujones de la cabina, me tiraron al piso y me dieron una patada en la cabeza. Después sentí que una decía: `llevala al fondo´ y ahí fue que empecé a gritar y se alertaron los vecinos»; contó.

«Salieron corriendo y mi mamá justo venía a buscarme. La pararon y le pidieron que los alcanza en el auto y ella pensaba que estaban persiguiendo a los ladrones. Les dijo que subieran, ellos se miraron y subieron. La empezaron a guiar hasta llegar a la Plaza Alberdi y ahí pidieron bajarse, y mi mamá les decía que había que seguir para ver si los atrapaban»; añadió.

«Tuvimos un Dios aparte, porque si la policía los agarraba dentro del auto, capaz que se desataba el tiroteo con mi mamá adentro y podría haber sido un desastre. Yo no creía que estuvieran cargadas las armas y cuando me enteré del tiroteo y lo que pasó, no lo podía creer. Ahora voy a ver cuándo al local, porque te queda ese miedo. No sé si fue una premonición, pero la semana pasada soñé que me robaban en el local»; completó.