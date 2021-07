Robaron una casa mientras la familia estaba durmiendo

Mientras todos se encontraban durmiendo, delincuentes desvalijaron la casa de una familia en el barrio La Quinta de Villa Carlos Paz. El hecho ocurrió el sábado en horas de la madrugada y los ladrones se llevaron hasta los cigarrillos.

Guillermo Medero y Romina Carballo no salen de su asombro y buscan recuperar al menos su documentación.

«Dormíamos en la casa con mi pareja, mi suegra, mi cuñada, dos sobrinos y mi hija. Nos levantamos y nos dimos cuenta que habían ingresaron por la ventana de atrás y por un ventanal. Nosotros vivimos en una casa que tiene ingreso por un pasillo al fondo, así los que entraron sabían como entrar por las ventanas sin forzar la puerta. Se llevaron zapatillas, celulares, una tablet, plata, las billeteras y hasta los cigarrillos»; contó Medero.

«Creemos que eran varios y que eran chicos, porque al lado de la billetera estaban las llaves de la moto y no se la llevaron. Deben haber entrado entre las seis y siete de la mañana, porque una vecina sintió que varios jóvenes corrían por la calle y le pegaban a los perros para que no ladraran. No sabemos cuántos eran, pero entraron por dos lugares. Más allá del robo, lo feo es cómo invadieron la propiedad y que se hayan metido mientras dormíamos»; agregó el denunciante.

«Si alguno se despertaba, capaz era otra la historia. También cortaron la manguera de la garrafa, ósea que tenían algún tipo de herramienta o cuchillo»; sostuvo en diálogo con EL DIARIO.

Para aportar cualquier información, comunicarse con Guillermo al: (3541) -621520.