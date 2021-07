Un hombre gravemente herido tras ataque de un pitbull

Un hombre fue atacado por un perro pitbull en barrio Yapeyú de la ciudad de Córdoba y debió pasar cuatro días internado en la clínica Reina Fabiola, por las graves heridas sufridas.

La víctima salió de su casa para ir a la carnicería y el perro de su vecina, se le acercó corriendo. Pensó que era para jugar, pero lo atacó ferozmente.

"Vi que el perro venía y pegó un salto. Ahí me di cuenta, lo esquivé, pero volvió y me atacó ", contó a Cadena 3.

Aseguró que la dueña "hizo todo lo posible, pero el perro era más fuerte que los dos y tironeaba mucho".

"Me lo sacaban y volvía. Salieron vecinos, se frenaban autos, me atacó unas 8 o 9 veces, fueron 10 minutos horribles", dijo y afirmó no saber qué pudo haber ocasionado semejante reacción del animal.

"En un momento no tenía más fuerzas, empecé a llorar y a gritar que por favor me ayudaran porque me estaba matando. Ahí salió un vecino y le pegó con una pala y logró que me soltara", narró.

Este lunes Juan volvió a su casa tras pasar cuatro días internado. Aseguró que no piensa radicar la denuncia pero que va a hablar con su vecina, la dueña del perro.