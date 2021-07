Marcharon en San Luis por la aparición con vida de Guadalupe

Una movilización se realizó ayer en la ciudad de San Luis a un mes de la desaparición de Guadalupe Lucero, la niña de cinco años que se sospecha habría sido secuestrada por una red de trata de personas. Los familiares de la pequeña lideraron la multitudinaria marcha que reclamó su aparición con vida.

Se sumaron organizaciones sociales, grupos feministas y la Iglesia, al tiempo que adhirieron Susana Trimarco de la Fundación María de los Ángeles y la hermana Martha Pelloni de Infancias Robadas.

Se vivieron momentos desgarradores cuando la madre de Guadalupe, Yamila Cialone, aseguró: «A los que la tienen les pido que me la devuelvan, no me la pueden haber sacado, no hay motivos. Y espero que la Policía y la Justicia cumplan el compromiso de jamás detener la búsqueda».

La mujer reconstruyó las horas previas a su desaparición. Dijo que aquel 14 de junio, la niña estuvo jugando en la cama hasta las 11 de la mañana porque «hacía frío» y que luego debían ir al cumpleaños de su tía y madrina Georgina. Fue precisamente frente a aquella casa, ubicada en el barrio 544 Viviendas, donde la verían por última vez.

«Soy un muerto en vida»; sostuvo el padre de la niña. Eric Lucero. «Es insoportable no saber dónde está mi hija, con quiénes está, qué está haciendo. Sigo esperando que me avisen que apareció sana y salva»; declaró a Télam.

El operativo de búsqueda continúa y aún no hay una pista cierta sobre lo sucedido. Se ordenaron 260 allanamientos, se revisaron 10 espejos de agua y se localizaron 250 celulares sin que hubiese resultado favorable.