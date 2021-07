Sufrió un violento asalto el legislador «Tucho» Ambrosio

El Legislador Provincial miembro del Bloque de Juntos por el Cambio y Vicepresidente Primero del Poder Legislativo de Córdoba, Alberto “Tucho” Ambrosio, fue víctima de un violento asalto. El hecho ocurrió en la Costanera cerca del Parque del Kempes de la Ciudad de Córdoba Capital.

Ambrosio, retornaba de un paseo en bicicleta cuando dos jóvenes lo interceptaron a la altura de la costanera y del Ipef: "me empujaron, me quedé atascado con la bici y me empezaron a arrastrar. En un momento grité “La policía” y un auto los encaró y les dije que tenía dinero, llevaba 2000 pesos en el bolsillo, me sacaron la plata, me arrastraron un poco más, el del auto se bajó y ahí se fueron”. El legislador de la Unicameral mostró las heridas que sufrió por parte de los delincuentes: “Estoy bastante golpeado. Pero estoy alarmado por el tema de la inseguridad".

Ambrosio dijo que se cubrió la cara para soportar los golpes que le propinaron los dos jóvenes.