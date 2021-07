Escracharon a un ladrón que entró a robar en la Galería Strada

Un hombre fue escrachado en las redes sociales luego de haber robado en un comercio ubicado en la Galería Strada de Villa Carlos Paz. Se trata de un sujeto que entró dos veces a la tienda de ropa ubicada en el centro, simuló ser un cliente y se apoderó de varias prendas.

El hecho se registró alrededor de las cinco de la tarde y al ladrón quedó registrado en las cámaras de seguridad del local.

«Ingresó un hombre, me pidió unas camperas que quería probarse y luego me dijo que se iba a buscar la tarjeta que tenía su mujer. Al rato volvió y cuando regresó, yo me di cuenta que me estaba queriendo sacar una pila de pantalones. Me pidió disculpas y me dijo que se confundió y que pensó que era la ropa que se estaba probando. Lo noté muy raro y ahí nomás me di cuenta que faltaban algunas prendas y revisamos las cámaras»; denunció la encargada del local.

«Se llevó ropa la primera vez que entró y volvió una segunda vez. En el verano, nos pasó algo similar y tuvimos una situación en que una pareja se metió con un bolso en un probador y se llevaron algunas prendas»; completó.