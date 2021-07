Tragedia: Tenía dos hijas y estaba por construir su casa en Carlos Paz

La familia de Evelyn Vaca, la joven de 25 años que murió ayer luego de haber sido atropellada en la autopista Justiniano Allende Posse cuando detuvo su marcha para auxiliar a otro automovilista, denunció al conductor de la camioneta y pidió que sea detenido. La víctima tenía dos hijas y estaba por construirse una casa en Villa Carlos Paz.

El trágico hecho ocurrió a metros del peaje cuando la mujer frenó para brindar asistencia a un conductor. Mientras hacía señas al resto de los vehículos para que esquivaran al rodado, José Ángel Russo -quien iba a bordo de una camioneta- la embistió y provocó su muerte. Fue imputado por homicidio culposo y se investiga qué ocurrió y por qué no frenó su marcha.

Hoy se conocieron detalles de la vida de Evelyn, quien había logrado comprarse un terreno en Carlos Paz, había solicitado los servicios de agua y electricidad y estaba a punto de levantar un hogar para ella y sus hijas, de 3 y 7 años. Sus allegados destacan que tenía un corazón solidario, trabajaba en un comedor y siempre estaba dispuesta a ayudar.

En diálogo con El Doce, la madre de la joven sostuvo: «La dejaron tirada como un perro. Ella hasta el último quiso ayudar y la mataron, me la arrancaron».

Evelyn iba a bordo de un Volkswagen Bora y su última acción en el mundo, fue intentar ayudar al conductor de un Volkswagen Gol a quien se le había abierto el capot del auto y no podía circular.

Una testigo que brindó su testimonio esta mañana, dijo que la joven madre se encontraba en uno de los carriles del medio de la autopista y aseguró: «No había forma de no verlos». «Tenés que ser ciego para no ver a una chica que pide que frenes con las manos. La chica estaba parada al medio, era imposible no verla»; sentenció Bárbara.