Buscan a un niño de 11 años oriundo de Achiras

Un niño de 11 años es buscado intensamente en la localidad de Achiras, de donde falta desde las 18 horas del miércoles último.

Se presume que Leonel Rodrigo Abatedaga podría estar en la ciudad de Río Cuarto, según su mamá María y el abogado Javier Quiroga, quien tuvo a su cargo el trámite de adopción.

"Supuestamente, el joven se fue a dormir a la casa de la ex suegra de María Abatedaga con el compromiso de volver al día siguiente. Como el niño no regresaba, la madre llamó a la señora y ésta no contestaba. Cuando finalmente pudo comunicarse, supo que estaba en el campo y le respondió que el menor había vuelto a la casa donde vive", reportó el sitio LV16.com.