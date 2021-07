Fue atacada por el padre de uno de los submarinistas del Ara San Juan

El abogado y padre del marino Alejandro Tagliapietra, uno de los 44 integrantes de la tripulación del Ara San Juan, le dio una brutal golpiza a su pareja. Se trata de Luis Tagliapietra, quien fue escrachado por su suegra.

Bárbara Marcotegui, de 35 años de edad, convivía con su hijo de 7 años y Tagliapietra desde hace dos años.

"Me duele toda la cara. Tengo que ir a controlarme por el dolor de cabeza que tengo"; aseguró.

La mujer se refirió al hecho que sucedió ayer por la tarde y afirmó: "Durante la discusión me decía que no me podía ir así, después de que me pegó en la cara. Yo salí corriendo de mi casa y me encontró una vecina tirada en una esquina y llamó a la policía."