Violencia: sufrió los golpes del padre de uno de los submarinistas del Ara San Juan

Se trata de Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 submarinistas fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan. Su suegra, posteó las fotos tremendas de su hija golpeada por la pareja.

El abogado y padre del marino Alejandro Tagliapietra le dio una golpiza a su hija durante una discusión de pareja.

Bárbara Marcotegui, de 35 años de edad convivía hacía dos años con Tagliapietra, y el hijo de 7 años de ella. "Me duele toda la cara. Tengo que ir a controlarme por el dolor de cabeza que tengo" aseguró.

La mujer se refirió al indicente que sucedió ayer por la tarde y afirmó: "Durante la discusión me decía que no me podía ir así, después de que me pegó en la cara. Yo salí corriendo de mi casa y me encontró una vecina tirada en una esquina y llamó a la policía."