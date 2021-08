Facundo Jiménez: «No soy un chico malo, no sé qué me pasó ese día»

Este miércoles se realizó la primera audiencia del juicio por el femicidio de Aydeé Palavecino, de 18 años, que ocurrió en junio de 2019 en la localidad de Anisacate. Y el acusado por el asesinato, Facundo Jiménez, dejó frases muy polémicas ante el tribunal.

“Yo no creo que me haga falta un tratamiento psicológico porque no soy un chico malo. No sé qué me pasó ese día, en ese momento. Si es necesario lo hago, pero solo si comprueban que hace falta”, sostuvo Facundo Jiménez frente al fiscal Mariano Antuña. "No quería matar a Aydeé ni hacerle daño a mi hija. La discusión era con mi suegra y se metió mi suegro. Me puse ciego pero estaba consiente. A Aydeé y mi hija no le quería hacer ningún daño", agregó.

Aydeé Palavecino había sido madre hacía apenas tres meses cuando fue asesinada. Facundo Jiménez, de 23 años, ya había estado preso por violencia de género. Sobre ese hecho, el femicida sostuvo: "Solo estuve una semana detenido por lo que pasó con Cande y volví a mi casa".

Si bien el acusado respondió las preguntas del fiscal, se negó a declarar bajo juramento por recomendación de su abogado.

Jiménez dijo que se encuentra trabajando dentro de la cárcel en el área de panadería y que recibe dinero a cambio de su labor. También contó que está haciendo un “curso de teatro” y que busca estudiar el secundario.

Si sufrís o conocés a alguien que sufra violencia de género, comunicate gratis y las 24 horas al teléfono 144. También podés llamar al 0-800-888-9898 o escribir por WhatsApp al 351-8141400 (Ministerio de la Mujer).