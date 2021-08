Horror: Durante 23 años, estuvo encerrada y fue su esclava sexual

Una mujer de 43 años que durante la mitad de su vida estuvo encerrada y esclavizada sexualmente en una casa de Rosario, rompió el silencio y aseguró: «Tengo la vida arruinada». María Eugenia fue víctima de los abusos durante 23 años y en 2019, pudo escaparse por un descuido de su captor. Desde hace dos años, espera que su ex pareja sea condenada.

El juicio contra Oscar Racco (un mecánico de 59 años) comenzó esta semana y el hombre se encuentra acusado de privación ilegítima de la libertad agravada en concurso ideal, con el delito de reducción a la servidumbre en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, en grado consumado y en calidad de autor.

La fiscal Luciana Vallarella pidió un pena de 18 años de prisión para el sujeto y se espera que la condena se conozca a mediados de agosto.

Durante más de dos décadas, el hombre mantuvo cautiva a su pareja, a quien abusó sexualmente, amenazó y golpeó. Está detenido desde mayo de 2019 cuando la mujer, de 44, logró escapar de la casa en la que estuvo secuestrada durante 23 años y con ayuda familiar denunció sus padecimientos.

Según se supo, la pareja comenzó su relación en diciembre de 1995, cuando la mujer, M.E., tenía 19 años y Racco 36. En ese momento, se produjo un primer hecho de violencia cuando el hombre golpeó a la mujer delante de su familia.

En la zona donde vivieron, la mujer era conocida con otro nombre que el hombre le había puesto, suprimiendo su verdadera identidad, agregaron las fuentes. No podía salir sola de su domicilio y que cuando sacaba los residuos él la acompañaba.

El 8 de mayo de 2019 ambos estaban en la vereda cuando el hombre se descompuso y debió entrar a la casa, obligándola a M.E. a hacerlo también, pero esa vez no cerró con candado. La mujer buscó dinero en la vivienda mientras su secuestrador estaba en el baño y escapó corriendo, para luego tomar a un taxi hasta una estación de servicios y comunicarse con un familiar.

Durante una entrevista concedida a Cadena 3, la mujer contó: «Tenía una vida muy controlada, al punto que me preguntaba qué hacía cuando iba al baño. Nunca salía sola de mi casa, nunca me quitaba la vista de encima, he estado encadenada, fui rapada, golpeada, y abusada sexualmente. Viví pensando que nadie me podía ayudar».

«Espero que le den los 18 años de cárcel que me prometieron. Nadie me devolverá lo que estuve encerrada. Tengo la vida arruinada», agregó María Eugenia.

Durante varias horas, brindó su testimonio en la audiencia y reveló todo lo que vivió entre 1996 y 2019.