Juzgan al femicida de Beatriz Gallardo, asesinada en San Carlos Minas

La Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje comenzó a juzgar esta mañana a Orlando Quiroga, un vecino de San Carlos Minas, que, en febrero de 2019, asesinó a puñaladas a su pareja Beatriz Gallardo, de 39 años de edad. La mujer era madre de ocho hijos y fue hallada agonizando en una casa del barrio Los Algarrobos.

Tras ser apuñalada, la víctima fue trasladada hacia el Hospital Aurelio Crespo de Cruz del Eje. Presentaba múltiples heridas de arma blanca y lamentablemente falleció en el camino, a la altura de la localidad de Villa de Soto.

En su oportunidad, el comisario Héctor Nieva precisó que «trataron de asistirla en el hospital local y luego la trasladaron a Cruz del Eje pero no llegó con vida. La mujer sufrió heridas profundas en el estómago y parte posterior del tórax, desembocando en un posible neumotorax, por pulmón comprometido».

El victimario, identificado como Orlando Quiroga, la apuñaló con un cuchillo de cocina para luego escapar hacia los campos aledaños en la zona del ingreso a San Carlos Minas. Finalmente, fue localizado por policías a caballo, aproximadamente a cinco kilómetros de su domicilio y quedó detenido.

En la investigación, intervino la fiscal Fabiana Pochettino, quién confirmó que no hubo denuncias previas, «pero eso no quiere decir que la mujer no haya vivido en un contexto de violencia».

Tres de los hijos de Beatriz -que tienen entre seis y nueve años- estaban presentes cuando ocurrió el femicidio, por eso recibieron asistencia por parte de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

Se presume que Quiroga habría aprovechado el horario en que los hijos más grandes partían a sus respectivos trabajos, para atacar a la mujer. Según informaron, la mujer mantuvo una fuerte discusión con el hombre, quien aparentemente se apoderó de un cuchillo de cocina y comenzó a apuñalarla en distintas partes del cuerpo.

Tras varias horas de rastrillaje en distintos campos pantanosos, los pesquisas lograron detener al sospechoso. El jefe policial explicó que «el operativo se realizó a caballo y el hombre estaba escondido detrás de unas ramas».