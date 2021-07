Hallan el cuerpo de un niño que estaba desaparecido desde el sábado

Los restos de un niño de 9 años que había desaparecido el sábado pasado en la localidad formoseña de Pirané fueron encontrados en la mañana del martes en una represa situada a unos 200 metros de su casa.

El hallazgo del cuerpo del menor Juan Ángel Romero se produjo alrededor de las 9 en el marco de rastrillajes que realizaban unos 90 policías en una represa situada entre los barrios San Nicolás y 9 de Julio, a pocos metros de la intersección de la avenida Allen y la calle Alberdi, de esa localidad situada en el sudeste de la provincia y a 110 kilómetros de la ciudad de Formosa.

Noticias Relacionadas Hicieron un boquete y le vaciaron el taller, ocurrió en Carlos Paz

Pocas horas más tarde, los padres del niño identificaron el cuerpo, sobre el cual se realizará una autopsia para determinar las causas del deceso.

La triste novedad fue confirmada por el comisario mayor de la Policía de Formosa Pablo Torres: "Es una lamentable noticia. Los padres reconocieron al chico que estábamos buscando", explicó el jefe policial. Torres, en diálogo con el canal TN, dijo que "a simple vista el cuerpo del chico no presentaba daños visibles".

Reveló además que en principio se manejaba la hipótesis de que el menor "podría haber caído al agua" en forma accidental, aunque señaló que "no se puede descartar cualquier otra hipótesis hasta tanto se tenga los resultados de los estudios forenses".

En tanto, un vecino llamado Ramón González había dicho que cuando la madre del niño se presentó a realizar la denuncia "tardaron 24 horas en tomársela". No obstante, esa circunstancia fue desmentida por Torres: "Hubo comentarios en ese sentido, pero desde el momento en el que la mamá se presentó en la comisaría, a las 20 del sábado, nos pusimos a trabajar", aseguró. "Es una regla para nosotros. No esperamos 24 horas en caso de la desaparición de una persona, porque no sabemos lo que le puede pasar en ese lapso", aseveró. (Fuente: Noticias Argentinas)