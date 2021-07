Hicieron un boquete y le vaciaron el taller, ocurrió en Carlos Paz

Un vecino de Carlos Paz denunció que delincuentes hicieron un boquete en la pared de su taller de chapa y pintura, que se encuentra ubicado sobre la calle Juncal, y se llevaron las herramientas que había terminado de pagar hace apenas unas semanas. Los vecinos contaron que vieron a los ladrones salir del lugar con diferentes objetos y que se alejaron caminando.

El hecho ocurrió el domingo pasado y recién trascendió en las últimas horas y el damnificado publicó en las redes sociales un listado de las herramientas robadas, con el fin de que alguien pueda reconocerlas y alertarlo de una posible venta.

Según manifestó, los delincuentes se llevaron llaves Stanley, tubos con cricket Stanley, una máquina de agujerear Skill, una amoladora Black and Decker, una garrafa de 10 KG, alicate, pinzas, un casco estilo cross y una máquina roto orbital Stanley.

Martín Cruz es el propietario del taller y aseguró a EL DIARIO: «El lunes cuando llegué al taller, me encontré con que había un boquete en la pared del costado que da a unas canchas y faltaban varias de mis herramientas. Se llevaron unas 70 llaves, una garrafa y otras cosas más. La mayoría de esas herramientas las había terminado de pagar hace algunas semanas. Mi familia siempre trabajó de chapa y pintura, yo hace dos años decidí poner mi taller y tardé mucho en armarlo porque no tenía nada de herramientas».

«Los vecinos dicen que el domingo a las once de la noche vieron a dos chicos, uno que llevaba la garrafa a pie y el otro que pechaba una moto cargada de cosas. El taller tiene alarma, pero yo me olvidé de ponerla ese día. Me conoce mucha gente y algunos me trajeron herramientas, estoy muy agradecido. Una pinturería me dio herramientas que luego tengo que pagar, pero tengo que empezar nuevamente cuando recién terminaba de pagar lo que tenía. Yo pago alquiler donde vivo, en la zona del Cucú y pago el alquiler del local donde funciona el taller, así que se hace todo muy difícil. Ayer lunes realicé la denuncia y me dijeron que iban a revisar las cámaras que hay en la Avenida Perón, para ver si podían identificarlos»; completó.