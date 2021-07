A los 79 años, murió Carlos Reutemann

Santa Fe.- El senador nacional y expiloto de Fórmula 1, Carlos Alberto Reutemann (79 años) murió esta noche en el Sanatorio Santa Fe, tras sufrir un agravamiento en su cuadro de “anemia, hipoalbuminemia, infección e inestabilidad hemodinámica”, según informaron los médicos en la tarde de este miércoles. “Lole”, como lo conocen los argentinos desde hace décadas, fue un ídolo del automovilismo deportivo que saltó a la actividad política en la década del ´90, de la mano de Carlos Menem.



El comunicado difundido por el Sanatorio Santa Fe indicó que a las condiciones preexistentes del actual senador se sumó un nuevo cuadro de patologías, agregadas a la anemia por la que era tratado. Según explicaron los médicos, el nuevo cuadro representa una complicación más que se suma a la hemorragia digestiva por la que estuvo internado anteriormente.



La preocupación en el grupo familiar del dos veces gobernador de esta provincia había crecido en las últimas horas. Por medio de un tuit, Cora, una de sus dos hijas del primer matrimonio con “Mimicha Bobbio” escribió “Fuerza papá”, aunque horas antes sacó a relucir la interna familiar que atraviesa al publicar: “Le llega a pasar algo a papá y tengo una lista de los responsables de la negligencia. Quedan avisados”, escribió.



El legislador nacional, cuyo mandato vence a fin de año, volvió a ser internado en el sanatorio local, próximo a la estación terminal de ómnibus, el mismo que lo había recibido el 5 de mayo en su primera hospitalización.



Esta vez, Reutemann ingresó con dolores estomacales muy fuertes y presentó un cuadro de deshidratación. Hace 25 días, el actual senador nacional fue ingresado por un sangrado digestivo, que incluso lo llevó a estar en terapia intensiva durante varios días.



Primero estuvo internado en la ciudad de Santa Fe y luego fue derivado al Sanatorio Parque de Rosario porque era necesario hacerle un estudio en particular que solo se realiza en aquel efector. Reutemann ya tenía antecedentes de enfermedades digestivas. En 2017 había sido operado en Nueva York por una deficiencia biliar, y se estima que su cuadro actual estaría relacionado con secuelas de aquella afección.



Tanto en Rosario como en esta ciudad Reutemann estuvo acompañado por su segunda esposa, Verónica Ghío, y sus hijas Cora y Mariana Reutemann.



El elegido de Menem



Tras su gran experiencia deportiva en la Fórmula 1, que lo convirtió en un personaje popular para los argentinos, Reutemann inició su actividad política en el Partido Justicialista, por el cual fue elegido gobernador de esta provincia para el período 1991-1995, cuando derrotó al radical Horacio Usandizaga, exintendente rosarino. Fue el expresidente Carlos Menem quien lo convocó y le ofreció el cargo, en el caliente verano del ’91.



En 1994 fue elegido Convencional Constituyente para la Reforma de la Constitución Provincial. Al finalizar su gestión en la primera magistratura de la provincia fue electo senador de la Nación por primera vez, por el período 1995–2001, pero en 1999 dejó su banca en el Congreso tras haber triunfado en las elecciones provinciales para gobernador de Santa Fe, donde cumplió su segundo mandato constitucional entre 1999 y 2003.



En 2002, en medio de una grave crisis económica y con Eduardo Duhalde ejerciendo la Presidencia en forma interina, el nombre de Reutemann fue invocado como el elegido del caudillo bonaerense para sucederlo en la Casa Rosada en 2003. Pero “Lole” dijo enigmáticamente que “vio algo que no le gustó” y declinó la candidatura, que luego recayó sobre Néstor Kirchner.



En abril de 2003, debió enfrentar duros cuestionamientos en medio de la trágica inundación del río Salado, que cubrió un tercio de la ciudad de Santa Fe y causó 23 muertos reconocidos por el gobierno (los vecinos denunciaron 114), más de 130.000 damnificados y un perjuicio económico de más de 3200 millones de dólares.



En 2004, Reutemann fue denunciado penalmente por su actuación al frente del gobierno de la provincia de Santa Fe durante las inundaciones.



El 7 de septiembre de 2003 fue nuevamente electo para ocupar un lugar en la Cámara alta del Congreso y asumió el 10 de diciembre de ese mismo año con mandato hasta el 10 de diciembre de 2009.



En las elecciones legislativas del 28 de junio de 2009 fue elegido nuevamente como senador nacional por la provincia de Santa Fe, con mandato hasta 2015. A principios de este último año formó una alianza con Propuesta Republicana, apoyando la candidatura de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de ese año. Luego fue reelecto senador por Cambiemos con mandato hasta 2021.



Los años en la elite de la F1



Reutemann fue piloto de Fórmula 1 desde 1972 hasta 1982. Compitió para los equipos Brabham, Ferrari, Lotus y Williams. En su carrera en la máxima categoría del automovilismo obtuvo 12 victorias, 45 podios y seis pole positions en 144 carreras puntuables, además de dos triunfos en carreras fuera de campeonato.



En 1981, habiendo superado a su compañero de equipo y primer piloto de Williams, Alan Jones, finalizó segundo en el Campeonato de Pilotos con una diferencia de solamente un punto con respecto al campeón, el brasileño Nelson Piquet.



En aquella recordada jornada en el Autódromo de Buenos Aires, sucedió algo que marcó a Reutemann: “Es una fecha muy importante, si bien en el aspecto deportivo fueron momentos tristes. Aquel enero del 74, yo estaba en mi box y el entonces presidente Perón me manda a llamar. Voy caminando hacia la tribuna donde él estaba y, cuando llego me abraza y me dice: ‘Bueno, pibe, te felicito’. Me acuerdo patente que se toca el saco y me dice: ‘Mirá, no tengo nada para darte’. Saca una lapicera y me dice: ‘Es lo único que te puedo dar, es un obsequio para vos, para que vos tengas’”, relató. Seis meses después, Perón murió. Y cuándo asumió su primera gobernación, Reutemann firmó el acta con aquella lapicera.



El senador fue padre de dos hijas, Cora y Mariana, ambas de su primer matrimonio con “Mimicha” Bobbio. Estaba casado en segundas nupcias con Verónica Ghío. En los últimos años vivió en su campo de Llambí Campbell y su actividad se redujo casi exclusivamente a los temas políticos, pese a que le gustaba salir al campo y manejar un tractor de última generación. Su partida llenó de tristeza a su querida Santa Fe. (Fuente: La Nación)