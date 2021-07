Amenazas, disparos y robos, el drama en un barrio de Carlos Paz

Un grupo de vecinos del barrio Altos San Pedro de Villa Carlos Paz denunciaron que viven amenazados por la violencia desatada por bandas de jóvenes, quienes desde hace poco más de un mes frecuentan la zona. Sostienen que hubo episodios de disparos en la noche, golpizas y amenazas.

Varios hechos se produjeron en la calle Bahía Blanca y los habitantes del sector, solicitan que se refuerce la presencia policial.

Uno de los vecinos damnificados (quien evitó identificarse por miedo a represalias), expresó a EL DIARIO: «Se junta gente que viene de otros barrios, de la zona de La Vizcachera, y están todo el tiempo tratando de generar miedo. Salen a la noche y empiezan a los tiros, a mi me golpearon y a mi hijo también. Son todas amenazas y creemos que buscan apoderarse del barrio para vender droga».

«Hemos hecho, por lo menos, ocho denuncias a la policía. Los patrulleros vienen y no hacen nada. Queremos alguna respuesta o que los saquen de esa casa donde vemos que se juntan. Cuando uno reclama, vienen y quieren pegarnos y nos amenazan con armas. Acá se vivía tranquilo, la gente que está vive hace muchos años y es algo que no se entiende. Salen a la noche con armas y buscan intimidarnos, en alguna oportunidad también me han robado»; denunció.