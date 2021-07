Le robaron la bicicleta que usa para moverse por la ciudad

Una vecina de Villa Carlos Paz denunció ayer que autores ignorados le robaron la bicicleta que utiliza como medio de transporte y pide colaboración para encontrarla. Según contó, todo ocurrió en la Avenida Cárcano frente al gimnasio Habrok.

Carla es la damnificada y señaló a EL DIARIO: «Salí de trabajar en el gimnasio y me di cuenta que me habían robado. Tenemos las bicicletas colgadas en la pared, fuera del gimnasio y cuando mis alumnos salieron, mi bici estaba en el lugar. Fueron cinco minutos los que tardé en cerrar todo y salir y ahí me la robaron»

«Era una bici que tenía hace un año y medio, la compré por una cuestión física de entrenamiento y como medio de transporte. Yo vivo en la otra punta de la ciudad y me movía en bici»; destacó la vecina, quien solicitó a todo el que pueda aportar cualquier información que se contacte al número: 2954-748406.