Una joven sufrió un robo y denunció que los policías no la ayudaron

Una joven cordobesa denunció haber sufrido un robo en las últimas horas, dijo que pidió ayuda a dos policías y que estos no se involucraron en el hecho, aduciendo que se herían al ladrón los culparían. Así lo manifestó a través de un audio que se viralizó en las redes sociales, donde relata que todo ocurrió en la ciudad de Córdoba.

Guillermina dijo que padeció un atraco en la vía pública y contó: «Viví un hecho delictivo como mucha gente. Pero, lo que más mal me dejó, no fue el tipo que vino a robarme sino que tuve la suerte de que los policías podían ayudarme y miraron para otro lado y dejaron que los que me asaltaron pasaran a su lado».

«Cuando llegué a ellos corriendo y desesperada tratando de entender lo que habían hecho, me respondieron que si hacían algo y los ladrones se lastimaban, ellos iban a ser responsables»; agregó.

«Quiero que piensen si esa es la respuesta que vos querés cuando te asalten. Entendemos por qué estos pobres pibes con un arma en la mano decidieron evitar tener problemas ellos antes que ayudarme a mí. Quiero entender por qué decidieron actuar así»; dijo.

El Tribunal de Conducta Policial desconocía del caso y se iniciará una investigación.