Cosquín: Fue estafado y el vendedor amenazó con denunciarlo como violador

Un vecino de la ciudad de Cosquín denunció que sufrió una estafa con la compra de un producto por Internet, reclamó que le devolvieran el dinero y el vendedor lo amenazó con publicar en las redes sociales que había violado a su propia hija. El hombre radicó una denuncia en la Unidad Judicial y la causa es investigada por la fiscal Paula Kelm.

Según contó J.G.M en declaraciones a El Doce, intentó comprar un repuesto de celular que llegó con un falla. Dentro de la caja, encontró un papel que decía que si había algún problema, no hiciera el reclamo por la plataforma Mercado Libre (donde se hizo la transacción) sino que le escribiera a un número de teléfono particular.

Cuando lo hizo, se encontró con que el vendedor le manifestó que no tenía garantía, que no se lo cambiaría y que tampoco pensaba reintegrarle el dinero. A su vez, desde la plataforma le respondieron que la «compra no está protegida por el Programa de Compra Protegida» y le pidieron disculpas.

«Ante esa respuesta, le dije que haría la denuncia por Mercado Libre y me respondieron con una imagen mía junto a mi hija que sacó de mi Facebook, a la que le puso la etiqueta de ‘violador’, como si yo hubiera abusado de ella. Y me dijo que si hago el reclamo por Mercado Libre subirá esas fotos a las redes sociales diciendo que yo soy un violador»; denunció el vecino.

«Se ve que es una modalidad habitual porque en Google se encuentran muchos estafados y extorsionados por este sujeto que tiene el negocio en la localidad bonaerense de Monte Grande. Increíblemente, en Mercado Libre tiene una buena reputación pese a los comentarios negativos y con episodios similares a los míos de otras personas»; aseguró el hombre.