Carlos Paz: Su madre murió y viven en una precaria casa

Su madre falleció y tres hermanos de Villa Carlos Paz atraviesan una dramática situación. Viven en precarias condiciones, en una vivienda que no tiene hecho y donde no cuentan con heladera ni lavarropas. Los vecinos del barrio Miguel Muñoz B se unieron para intentar ayudar al viudo, quien trabaja haciendo mantenimientos de parques.

Los hermanos (dos nenas y un varón) tienen 20, 19 y 9 años y sufrieron la pérdida de su madre, a quien habían diagnosticado con un tumor. La historia de la mujer, que fue dada a conocer por EL DIARIO el pasado 22 de julio, conmovió a la sociedad y se inició una campaña para intentar conseguir materiales y que pudiese mejorar su calidad de vida.

Sin embargo, su cuadro fue deteriorándose y perdió la vida. Ahora, mientras el padre y su hijo de 19 años salen a trabajar, la hija de 20 años está al cuidado de su hermana de 9 y de la casa.

Cristina es vecina de la zona y contó: «Lamentablemente, la mamá falleció durante los primeros días de agosto. Entre los vecinos juntamos dinero y fue usado para la cremación y hace algunos días, le dimos dinero a la familia y le dijimos a la hermana mayor que compre un bolsón de carne y mercadería. Ella nos dijo que no podía, que no tenían dónde guardarlo. Ahí nos dimos cuenta que no tienen heladera ni donde lavar la ropa y que lava afuera a mano. Los hermanos tienen 20, 19 y 9 años y viven con lo que gana el papá y el hermano de 19 años, mientras que la mayor está al cuidado de la niña más pequeña. Ella se ocupa de llevarla al colegio y se queda con las responsabilidades de la casa».

«Necesitan zapatillas talles 32, 36 y 40, pero toda la ayuda que puedan recibir es bienvenida. La casa donde viven no se pudo terminar de construir. Les falta el techo, necesitan una heladera urgente y solucionar la situación de la vivienda. Viven de una forma muy precaria. Sabemos que la Municipalidad se comprometió a ayudarlos, pero quizás se demore algunos meses y tienen urgencias ahora»; completó la mujer.