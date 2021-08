Así se entrenan especialistas cordobeses en explosivos

La búsqueda, remoción, traslado, neutralización, destrucción o desactivación de artefactos explosivos son algunas de las funciones aprendidas por los 19 egresados que se convirtieron en flamantes Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos.

Es que la División Brigada de Explosivos, dependiente del Departamento Armas y Explosivos de la Policía de la Provincia de Córdoba, tiene como misión mantener el orden y la tranquilidad pública mediante la actuación directa en cualquier tipo de incidentes que involucren artefactos explosivos.

Con gran orgullo y emoción, el jefe de la Brigada de Explosivos, Exequiel Bornancini, dijo:“El principal objetivo que tuvo el curso fue formar técnicos en explosivos con aptitudes y actitudes para poder brindar una respuesta eficaz y eficiente ante cualquier tipo de incidencia que involucre explosivos. Este curso lo iniciamos hace tres meses, tuvimos 130 pre inscriptos de los cuales finalmente quedaron 19 cursantes que hoy ya son técnicos”.

Para poder ingresar a la Brigada de Explosivos, hay que realizar un curso de ingreso en el que se dictan materias como matemática, física, química, electrónica y otras relacionadas específicamente con explosivos (su historia y reglamento).

La modalidad es teórica-práctica y las materias elegidas tienen como objetivo principal formar un técnico en explosivos integro en conocimientos, valores y dispuesto a servir a la sociedad ante cualquier evento como una amenaza de bomba, objetos sospechosos, hallazgos de artefactos explosivos en la vía pública y actuación conjunta con diferentes Instituciones ante un atentado consumado.

“Los estudiantes tienen que estar a la altura para realizar este curso; se les realiza exámenes psicológicos, de suficiencia física, cognitivo y luego un estudio pormenorizado sobre exigencias y eventos que se van dando durante las clases. Es un entrenamiento que tiene mucha carga horaria, pero es sólo una base. Nosotros como técnicos en explosivos nos capacitamos permanentemente” explicó Bornancini.

La capacitación para esta Unidad es un pilar fundamental, por lo que permanentemente, el personal que la conforma, se encuentra realizando cursos con Diferentes Unidades Antibombas a nivel Nacional e Internacional.

Otro requisito indispensable para ser brigadista es pertenecer a la Policía de Córdoba y tener como mínimo cuatro años de antigüedad.

Es importante destacar que a estos cursos Tedax asisten miembros del Ejercito Argentino, Fuerzas Armadas, Policía de Seguridad Aeroportuaria, entre otras fuerzas.

El primer error, el último

No es novedad que los policías de explosivos se encuentran expuestos a riesgos constantemente dedicando su vida a la protección de la sociedad civil. Es por eso que a la hora de realizar un operativo la concentración y la preparación previa con fundamentales, “El primer error, es el último”, explica Bornancini afirmando que es muy difícil continuar en la fuerza en caso de fallar.

Durante el curso TEDAX, los alumnos realizaron prácticas en el campo. Fueron diversos simulacros sobre situaciones que podían presentarse en la vida cotidiana de cualquier ciudadano cordobés.

Experiencia 1

Actuación en un incidente donde fue encontrado en la vía publica un proyectil de mortero cal. 81 m.m. fue comisionado al lugar con el fin de dar una respuesta a esa amenaza presente. Una vez constituidos en el lugar, y habiendo tomado todas las medidas de seguridad correspondientes se procede a la remoción y levantamiento del proyectil, depositándolo en una tolva de transporte diseñada para tal fin, logrando minimizar riesgos. En último término, se traslada a polvorines de la División Explosivos para su posterior destrucción.

Experiencia 2

Amenaza de bomba: durante el operativo se trabaja con un can que realiza el chequeo correspondiente y señala que en esta caja hay sustancias explosivas. Automáticamente se retira el can con el efectivo y se van a un lugar fuera de peligro, se arma un cerco perimetral para que no se acerque nadie o se evacua por otro lado en caso de que haya gente adentro. En esta oportunidad, para desbaratar el objeto se utilizará un cañón disruptor que trabajo con pólvora y agua. El agua es propulsada logrando desarmar la caja y desarma la caja y el mecanismo interno que tiene adentro, separa la batería del explosivo. Todo el trabajo es a distancia así el técnico no está expuesto.

Experiencia 3

Actuación directa sobre un artefacto explosivo improvisado (de origen terrorista) colocada en la puerta de una vivienda. Logrando con los medios disponibles una neutralización del objeto amenazante, separando todos los componentes que lo conformaban y representaban un peligro para la vida de las personas.

Experiencia 4

En el campo encontramos seis pozos, llamados barrenos en el ámbito civil, que están cargados con explosivos industriales y militares. Esas cargas están libres, es decir la sustancia explosiva sola que se la hará reaccionar secuencialmente. Este ejercicio es una muestra de cómo se trabaja en las canteras o roturas de piedra.