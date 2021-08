Se negaron a tomarle la denuncia «porque pasa seguido»

Un turista que se llegó el pasado fin de semana a Capilla del Monte, denunció que en la comisaría local se negaron a tomarle la denuncia de un robo de pertenencias que tenía en su vehículo.

«Fuimos a comer a una casa de pastas en Capilla. Como estaba llena, nos volvimos al auto. Cuando estábamos llegando vimos que habían abierto las puertas. Eran cerca de las 20hs. Al día siguiente, fuimos a la policía para hacer la denuncia y pedir un certificado de que estamos en otro lugar porque en nuestra provincia había elecciones. No nos quisieron tomar la denuncia. Nos dijeron que es algo que pasa muy seguido. Les pregunté dónde podrían estar las cosas porque no le iban a servir y me dijeron pueden estar en cualquier lado» relató.