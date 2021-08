Joven abusada en Río Primero: La desgarradora carta de su madre

La madre de la adolescente de 17 años que denunció al médico Spiro Antonio Dellisanti por abuso sexual, publicó una emotiva carta donde cuenta la «historia de terror» que está viviendo la familia y pidió que se haga justicia por su hija. La joven contó la semana pasada que fue a una consulta en el dispensario de Río Primero y fue violada por el profesional, que se hizo conocido como el «Doctor Aborto» y había sido condenado en varias oportunidades.

Liliana se mostró devastada por la situación que padeció su hija, entregó una carta al doctor Carlos Nayi y sostuvo: «Escribo estas palabras para describir cómo me siento como mamá de la menor abusada en el centro de salud municipal de Río Primero. La verdad que hasta hoy no tengo palabras, se me ocurren miles de cosas de lo que a ella le podría haber pasado con este señor, si es que se le puede llamar ‘doctor’. Siendo que todo esto se podría haber evitado, si el municipio y la directora del Centro de Salud hubieran actuado como corresponde ante semejante acontecimiento. Corrió riesgo la vida de mi hija con este depravado que tenían ahí adentro. Ella pensó miles de cosas que le podía pasar adentro del consultorio, me dijo, y no gritó por miedo a que le haga algo malo».

El denunciado no es otro que es el médico Spiro Dellisanti, que cuenta con varias condenas por realizar abortos clandestinos, lesiones y falsificación de documentación al haber anotado a una bebé como propia. Fue denunciado y condenado también por haberle disparado a un policía en el rostro. Pese a que Dellisanti ya se encuentra libre por cumplir las condenas, la Justicia aún debía decidir si lo habilitaba para ejercer su profesión.

La mujer dijo que desde el municipio no se acercaron a preguntar cómo estaba la joven o si necesitaba algo. «Como mamá me siento consternada y peor porque desde el municipio no se acercaron a preguntar cómo estaba ella o si necesitaba algo porque esto pasó por negligencia de ellos, que son totalmente responsables del caso. Ahora yo pienso, si mi hija hubiese estado embarazada, como este ‘señor médico’ decía, tenían riesgo dos vidas. Ahora dejo todo en manos de la Justicia y que paguen el irreparable daño que le causaron a mi hija, sea quien sea, y pido la pena máxima. Mi vida está totalmente destruida y más la de mi hija, que ya nada volverá a ser como antes»; concluyó.