Dos jugadores de Bella Vista detrás de las amenazas en la Liga Cordobesa

Un verdadero escándalo se desató por el video de las amenazas a rivales protagonizadas por dos encapuchados vestidos con los colores del club Bella Vista de la ciudad de Córdoba, quienes increpaban a hinchadas rivales en la previa de un partido de la Liga Cordobesa de Fútbol. Los implicados serían parte del plantel de Primera División del equipo cordobés, según informaron las autoridades de la asociación.

El propio presidente de la Liga Cordobesa, Daniel Fernández, reveló que son jugadores que visten los colores del «auriverde».

Ambos aparecen en el video con armas de fuego y serán expulsados de por vida de las competencias oficiales, al tiempo que se incorporarían sus nombres al programa «Tribuna Segura» para que no puedan acceder a los estadios tampoco como hinchas.

Se hizo una denuncia penal en la justicia y se evaluará su detención.

«Esto es para los giles de All Boys, para que no se vengan a hacer los locos el sábado acá. Los vamos a hacer bosta. Que no se vengan a hacer los fuertes, como cuando jugamos el amistoso. Acá hay balas para cualquiera. Para vos, ‘Potro’. Bella Vista no es cualquier cosa. Bella Vista va a ser el campeón este año»; aseguran los encapuchados en el video.

La referencia es que el último sábado se disputó un encuentro entre Bella Vista y All Boys por la Primera División B de la Liga Cordobesa y el video circuló en las redes sociales y se volvió viral.