Imputaron al intendente San Marcos Sierras por excavar en un sitio arqueológico

La justicia imputó al intendente de San Marcos Sierras, Cesar «Pipón» Briguera, por haber intervenido con una obra pública en un sector considerado como un "yacimiento arqueológico". La argumentación del fiscal ante el Juez federal Bustos Fierro indica que “el estudio de impacto arqueológico a la Agencia Córdoba Cultura se solicitó el 30 de junio de 2021, casi un mes después del comienzo de las obras, que se encontraban paralizadas desde el día 26 de junio, por la medida ordenada por el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba.»

Los trabajos se realizan en torno de la Plaza Cacique Tulián. Briguera en tanto, declaró el día 13 pasado en carácter de imputado.

En su presentación del 28 de julio al juez, el fiscal lo imputó como autor de los posibles delitos de prospección, remoción o excavación en yacimientos arqueológicos previstos en la Ley 25.743: "entre las pruebas de la causa, se encuentran las fotografías, declaraciones testimoniales y hasta una nota de diciembre de 2019 solicitando el estudio de Impacto Arqueológico” indicaron.

El intendente está acusado bajo el artículo 45 del Código penal, lo que puede tener una pena de 1 mes a 3 años de reclusión en suspenso e inhabilitación para ejercer sus funciones.

En su defensa

Por otro lado, Cesar «Pipón» Briguera, hizo su descargo en medios locales señalando: «acá hay solamente dos personas que han denunciado y ninguno detrás de los originarios lo están acompañando. Estos dos suponen que atrás tienen una comunidad. Yo que soy una persona nacida y criada en San Marcos. El último Curaca fue Ramón Díaz. Ahora, que vos te vengas a hablar de Curaca porque no sé quién te dio la bendición y te dijo que vos podes ser curaca, también esas cosas la justicia la tiene que ver. Yo me interiorizo para ver si es verdad. En los archivos históricos de la provincia no hay reconocimiento de que sea un cementerio indígena»

Sobre las dificultades para avanzar con la obra de las veredas, el intendente se quejó de los tiempos de la justicia y remarcó que con esos tiempos, vendrá la temporada y la obra estará sin terminar:

«Vos viste cómo funciona la justicia, se toman el tiempo (…) sin importarle los daños y perjuicios que hacen a la gente y al pueblo», remarcó Briguera al periodista Astorelli de Radio Garabato.

El intendente agregó: «son denunciantes impulsivos. Viven de rentas de otros lados y nosotros tenemos que bancarnos estas cosas». Y sostuvo que «esto pasó por un capricho de dos o tres que se oponen al crecimiento, nadie se puede oponer. Nos pasa a todos los intendentes. La gente de las grandes ciudades se está yendo y te demandan servicios».