Siguen prófugos los jugadores de Bella Vista

El fiscal que investiga el caso ordenó la detención de los dos hombres encapuchados y armados que amenazaban a rivales del Club Atlético Bella Vista a través de un video. Son jugadores del plantel de Primera División y fueron identificados como Iván Radicci y Pablo Ferrero, pero aún no se logró su detención. El abogado y sus amigos sostienen que era una broma destinada a otros jugadores del mismo plantel.

Al menos uno de los dos jugadores del Club Atlético Bella Vista tiene antecedentes por hurto y encubrimiento , según trascendió de la investigación penal que se inició contra los futbolistas Iván Radicci y Pablo Ferrero , identificados como quienes aparecen en un video profiriendo amenazas y exhibiendo un arma de fuego y proyectiles .

Ambos siguen prófugos luego de la orden de detención librada por el fiscal de Instrucción, José Mana , por los delitos de “amenazas y portación de armas de fuego” y fueron infructuosos los allanamientos que se realizaron durante la tarde de ayer.

El abogado Fabio Ponce , uno de los defensores de los futbolistas imputados, sostuvo la misma postura sobre que se trató de " una broma en un grupo de Whatsapp del equipo de fútbol" y aportaron testimonios de alegados para reforzar esa línea discursiva.

El técnico de Bella Vista, Gabriel Peralta , y un amigo apodado “El Potro” , que dijo conocer a ambos jugadores desde la infancia, dijeron que todo se trató de una broma interna.

“Tenemos un grupo de primera división. El jueves nos juntamos a comer un choripán después de un entrenamiento y me sigue un video que le he hecho a uno de sus amigos, 'El Potro' , que está jugando en Los Andes ”, afirmó Gabriel Peralta , director técnico del plantel de Primera , en declaraciones a radio Cadena 3.

“Todos lo vimos. Lo querían subir al grupo y les dije que no lo hicieran, porque nos iba a traer problemas. A la vez, me charlaban a mí , porque ellos saben que trabajé siete años en All Boys y de mi sentimiento por ese club ”, dijo el entrenador.

En igual sentido, “El Potro” –uno de los mencionados entre las amenazas grabadas en el video- expresó: “Los conozco de toda la vida. Jugó muchísimos años en Bella Vista . Sé lo que son. La charla era para mí , porque me fui a Los Andes a préstamo ”.

En cuanto a las sanciones deportivas, los dos jugadores fueron suspendidos por el Tribunal de Disciplina de la Liga Cordobesa de Fútbol y no se descarta que sean expulsados.