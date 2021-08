El Pata Medina y su hijo vuelven a prisión domiciliaria

El juez Alejandro Esmoris, del tribunal oral federal N° 2 de La Plata, ordenó que Juan Pablo "Pata" Medina y su hijo Cristian “Puly” Medina vuelven a la cárcel luego de desobedecer la orden judicial en la cual estaba prohibido realizar actividades gremiales. Ambos participaron el lunes de un acto gremial y por eso la Justicia dictó la prisión domiciliaria.

Tanto el "Pata" Medina como su hijo están acusados de asociación ilícita, extorsión reiterada y coacción agravada. El juez le tomó declaración en el día de ayer a Juan Pablo Medina y hoy decidió que vuelva a prisión.

El día lunes Medina estuvo presente en un multitudinario acto frente a la ex sede de la UOCRA en La Plata. Quien organizó el acto fue la agrupación peronista llamada "22 de enero".

“Hoy lunes 23 de agosto a las 18 hs desde la Agrupación Política 22 de Enero y en unidad con el frente de Agrupaciones Unidas, vamos a hacer un asamblea donde sellaremos de una vez por todas el destino de los miles de trabajadores y trabajadoras. Hoy no es un días más, hoy es un día que va a quedar grabado en cada uno de nuestros corazones. Nada, ni nadie podrá detener la voluntad de los trabajadores constructores”, fue el desafiante comunicado con que el convocaron a los manifestantes.

La defensa que utilizó Medina fue que lo que ocurrió no correspondía a un acto gremial, sino a "un acto político con contenido sindical”. Y aclaró que se llevó a cabo en en la calle 44 entre 4 y 5, y no en la ex sede de la UOCRA platense.