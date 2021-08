«Dame todo o te quemo», la amenaza de un motochorro

Dos delincuentes armados sorprendieron ayer a la madrugada a un vecino del barrio Dean Funes de la ciudad de Córdoba y amenazaron con pegarle un tiro sin lo entregaba sus pertenencias. El damnificado dijo que iba acompañado de otro motochorro y que parecía que habían estudiado sus movimientos y el horario en que salía de su hogar.

Todo sucedió a las 6:53 del día de ayer, cuando Nicolás se disponía a ir a su trabajo en una juguetería. «Me subí a la vereda para que no me vean y pero escuché que aceleraron y al toque me tiraron la moto encima. ‘Dame todo o te quemo’, me dijo uno de los tipos y yo empecé a correr. En ese momento sentí un disparo y seguí»; relató el joven.

En su intento por escapar de los delincuentes, la víctima comenzó a gritar pidiendo ayuda. No quería que identificaran su casa y entonces pasó de largo y dijo que los asaltantes frenaron la moto frente a él y lo apuntaron.

Fueron momentos dramáticos antes que emprendiera la huida.