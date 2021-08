Desvalijaron la casa de uno de los contagiados con la Variante Delta

Uno de los vecinos de Córdoba que se encuentra contagiado con la Variante Delta, que se encuentra aislado en un hotel de la capital cordobesa, denunció esta mañana que le desvalijaron la casa y siente mucha impotencia. El hombre dijo que están viviendo una situación dramática, que es sobrino del «paciente cero» y que desea volver a su hogar.

Durante una entrevista que concedió a Canal Doce, el hombre manifestó que delincuentes entraron a su inmueble en el barrio Residencial San Roque y se llevaron de todo.

Asimismo, Eduardo dio su versión de cómo se originó el brote de coronavirus. «No nos juntamos con mi tío. Mi tío vino a buscar las llaves de su camioneta a la casa de mi mamá y lo invitó con un plato de comida. Porque él fue a buscar trabajo a Perú y le fue mal. Cualquiera lo invitaría. Nosotros nos cruzamos porque vivimos al frente, y así pasó el contagio. Pero con los primeros síntomas hicimos las cosas bien. No fue como se dice. Ahí llegaron y nos empezaron a encerrar. El kiosquito que tiene mi mamá, que es hermana del paciente cero, estuvo cerrado y lo acusan a mi hermano de que tenía un negocio abierto»; declaró.

.«Hay un infectólogo que dijo que las nenas llevaron el virus al colegio. Mis hijas lo vieron y no quieren volver al colegio, están re mal»; agregó el vecino.

Consultado sobre el robo que sufrió, dijo que los ladrones aprovecharon que la familia no se encuentra en el lugar. «Los vecinos me estaban cuidando todo, yo dejé las luces prendidas. Pero no pueden estar las 24 horas cuidando mi casa. Llamé a la Policía y vieron que rompieron la puerta. Y ya la Policía se fue, no está en mi casa. Voy a firmar el alta voluntaria, no voy a perder todo lo que hice, lo que me costó y que me gané hasta haciendo pan casero»; concluyó.