En siete minutos, desvalijaron un auto en la costanera de Carlos Paz

Delincuentes volvieron a atacar anoche en el centro de Carlos Paz, abrieron y desvalijaron un auto que se encontraba estacionado en la costanera y se llevaron varios objetos de valor.

El hecho se registró alrededor de las 21,30 hs. a la altura del restaurante «Chance» del Casino y todo ocurrió en apenas siete minutos, cuando el dueño del Renault Latitude había ingresado el establecimiento gastronómico.

«Anoche me abrieron el auto. Me bajé siete minutos, volví y estaba todo revuelto. Me llevaron una mochila con un trípode y elementos del celular que uso para filmar y hacer imágenes. Adentro de esa mochila estaba una de las tarjetas electrónicas del auto. así que cuando se fueron, el auto se cerró y no podía entrar»; expresó el damnificado.

«Los ladrones están al acecho, están mirando todos los movimientos de la gente»; denunció.