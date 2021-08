Investigan si el carlospacense que buscaban estuvo privado de su libertad

Parece una historia de novela, pero ocurrió en Carlos Paz. El hombre al que consideraban desaparecido y que era intensamente buscado por la justicia, podría haber estado privado de su libertad durante varios días.

Según pudo conocer EL DIARIO, se investiga si Hugo Santarelli (71) fue víctima del accionar de una mujer que pretendía quedarse con su casa y su jubilación y que lo mantenía encerrado en su propio hogar.

La investigación tuvo un giro inesperado cuando los vecinos de la calle Alem al 300, donde vive el hombre, advirtieron a los familiares que la casa donde habitaba podría haber sido usurpada.

Pero la historia aún se volvió más oscura cuando se constató que en realidad el hombre estaba viviendo con una mujer de nombre Ramona, quien ahora figuraba como la dueña de la propiedad. Se presume que le hizo firmar un poder para cobrar su jubilación y quedarse con el inmueble.

En el lugar, también habitaba la pareja de esta mujer.

Fueron los verdaderos primos de Santarelli quienes lo encontraron dentro de la vivienda, sucio y en mal estado de salud y decidieron llevarlo a una residencia para adultos mayores. Durante los días que estuvo ausente de la vivienda, la mujer acusada de haberlo encerrado, radicó una denuncia por desaparición de persona y dio inicio una búsqueda de varios días.

La justicia ahora investiga si lo mantuvo privado de la libertad y en condiciones deplorables.

El abogado Damián Palavecino representa a la familia y contó a EL DIARIO: «Los primos hermanos se comunicaron conmigo hace dos semanas comentándome de la situación, que los vecinos les habían dicho que no lo veían más al hombre y que supuestamente la casa estaba alquilada. Ellos empezaron a averiguar, porque son los únicos familiares que tiene este señor de alrededor de 70 años y no viven en Carlos Paz. Por la pandemia no habían podido venir a verlo y se sorprendieron con la información. Empezaron a investigar y descubrieron que la casa había sido alquilada por una tal Ramona, con un contrato firmado por la misma Ramona y que a su vez, Santarelli no cobraba la jubilación, sino que lo hacía su apoderada: Ramona».

«Descubrieron que a este hombre lo tenían en una habitación de su casa, que es como un departamentito y que vivía encerrado. No lo dejaban contactarse con sus familiares. Cuando ellos vinieron a Carlos Paz, lo encontraron falto de higiene y con mucho miedo, por lo que se pusieron firmes y lograron sacarlo de ahí y llevarlo a una residencia de la ciudad. Fue entonces que la mujer hizo una denuncia por desaparición de persona y comenzó esta búsqueda»; destacó.

«No sería la primera vez que esta mujer se ve involucrada en una causa similar, un colega mío me dijo que hay hechos similares que la involucran y vamos a pedir que se investigue su accionar»; completó.