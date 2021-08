¿Qué dijo la dueña del hotel donde se produjo el salvaje ataque?

Marcel Bustos es propietaria del hotel de Villa Carlos Paz donde días atrás se registró un brutal ataque, manifestó que nunca habían visto al hombre que entró y apuñaló a su hermano en el cuello y solicitó que sean analizadas los domos de seguridad para identificarlo.

Elio Bustos (43) terminó en el Hospital Sayago luego de haber sido sorprendido el domingo pasado en horas de la madrugada por un hombre, quien llegó en una moto, estacionó y solicitó una habitación. Como se mostraba sospechoso, el encargado del hotel no le abrió la puerta y le dijo que no tenían habitaciones disponibles.

Al cabo de algunos minutos, el sujeto destrozó el vidrio de la puerta de ingreso, se abalanzó sobre Bustos y le propinó algunos puntazos en la zona del cuello.

Se investiga si se encontraba alcoholizado o bajo efecto de estupefacientes, ya que en la filmación muestra una conducta errática y cae al piso cuando ingresaba violentamente al hotel.

Maricel Bustos es una de las propietarios del establecimiento y expresó a EL DIARIO: «Fue una desgracia con suerte, mi hermano recibió una apuñalada de 7 centímetros y pensó que era una trompada. En la adrenalina del momento, salió corriendo unos metros y cuando volvió, mi mamá le dijo que estaba lastimado. Fue al hospital por su cuenta pensando que era algo chico y cuando lo empiezan a limpiar, decidieron dejarlo en observación durante ocho horas y medicarlo con antibióticos».

«No sabemos quien es el agresor, estaba solo y vino en moto. Fue captado cuando llegaba por la cámara del estacionamiento y preguntó por una habitación, estaba encapuchado. Mi hermano le dijo que no teníamos habitación, que por seguridad a esa hora no se abría la puerta. Ahí se produjo el ataque y el puñal quedó tirado en el piso. Se partió cuando le pegó a mi hermano y si no se hubiese roto, capaz lo mataba»; dijo.

«La policía está investigando, pero sabemos que hay un domo en la esquina y nos interesa que se revisen esas imágenes. Capaz pueda hacerse un seguimiento de este hombre»; completó.