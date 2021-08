Carlos Paz: Cómo y por qué se desató la batalla campal en el centro

El viernes pasado en horas de la tarde, vecinos y turistas se vieron sorprendidos por una batalla campal que desató en el centro de Carlos Paz y donde fueron detenidos siete vendedores ambulantes. Todo se habría desatado por un enfrentamiento entre un grupo local y otro que llegó proveniente de la ciudad de Córdoba.

Al parecer, tres sujetos que hace algún tiempo recorren la ciudad vendiendo medias se violentaron con un joven carlospacense que (debido a la pandemia) había comenzado a hacer lo mismo y entendieron que les estaba «invadiendo» su territorio.

Lo cierto es que hubo amenazas, golpes y varios detenidos, luego de la pelea callejera registrada en la calle Juan B. Justo y muchos comerciantes y vecinos solicitaron al personal de Seguridad Urbana que se extremen los controles para evitar la llegada de grupos organizados de vendedores ambulantes.

Días atrás, se pronunció Lautaro Fernández (uno de los vendedores involucrados en la pelea) y relató a EL DIARIO: «Después de la segunda cuarentena me quedé sin trabajo y quise empezar a vender medias en el centro de Carlos Paz, a los pocos días de empezar, tres sujetos de Córdoba, me vinieron a amenazar de muerte si seguía vendiendo medias. Dejé de vender medias y comencé a trabajar en The Walking House y Olson, el primer día de trabajo vino uno de los sujetos de Córdoba a agredirme físicamente. El viernes fui a trabajar a The Walking House como vendedor de entradas y le pedí a tres amigos que me acompañen por seguridad, ya que estos tipos no dejan tranquilo y todo el tiempo me quieren golpear. Llegaron dos de los pibes a golpearme, vieron a mis amigos y se fueron. Volvieron con palos y piedras y otro pibes más, dispuestos a matarnos, tratando de apuñalarnos y pegarnos con piedras en la cabeza».

Matías Peralta es otro de los jóvenes y agregó: «Mi amigo Lautaro Fernández (Tortu) estuvo intentando vender medias en la peatonal de la Villa a falta de trabajo, estos tres pibes de Córdoba (Morra Cristian, uno de ellos) lo amenazaron diciendo que ellos eran los que vendían medias, lo amenazaron para que dejara de hacerlo y se la juraron. En esta ocasión, él estaba laburando en Olson (un local del centro) y estos chicos nuevamente cayeron en patota diciendo que con él estaba todo mal. Uno de ellos le pegó y se armó una pelea».

«El viernes 6 de agosto, acompañamos a nuestro amigo Tortu junto con Agustín Irusta y Papacho para asegurarnos de que no le peguen, y si lo hacían, íbamos a defenderlo. De un momento a otro, coincidieron dos de ellos y lo apuraron diciendo que con él estaba todo mal y que iba acompañado. Entonces cayeron los tres juntos, los tres unos gorilas psicópatas con palos con filo para apuñalarnos, palos con piedras. Dos de mis amigos quedaron lesionados y de ahí nos corrieron»; contó.