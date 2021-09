El dramático relato del matrimonio que fue «picaneado» en La Falda

Alfredo Balzachi y su esposa Marta Mena fueron atacados por tres delincuentes, quienes los golpearon y «picanearon» en un asalto violento ocurrido el sábado pasado en la ciudad de La Falda. El matrimonio contó que los ladrones escaparon con alrededor de cincuenta mil pesos en efectivo y dos autos y los dejaron maniatados.

Si bien el caso está siendo investigado por el personal de la Departamental Punilla Norte, lo cierto es que todavía no hay detenidos.

El hecho ocurrió al mediodía en un domicilio ubicado en el barrio Villa Edén y el hombre, de 70 años, debió ser internado con politraumatismos.

Los damnificados contaron que se disponían a almorzar cuando irrumpieron los malvivientes armados. «Es una cosa que uno nunca se espera, porque a las ocho de la noche cerramos todo y tenemos los cuidados necesarios, pero era el mediodía. Yo estaba haciendo quehaceres de la casa y mi marido salió a comprar pan y otras cosas. Se ve que necesitan un auto para escaparse, así que esperaron que volviera y lo sorprendieron a mi marido en la cocina, con un ataque sangriento. Lo golpearon y cuando lo ven ensangrentado le pusieron una picana»; aseguró la mujer en diálogo con el periodista Pablo Capdevila.

«Estaba en la habitación y comencé a sentir un alboroto y unas puteadas, y lo primero que pensé es que había pasado algo con la olla a presión que estaba en el fuego. Salí y uno me quiso poner la picana eléctrica, era un chico menudito que no debe haber tenido 18 años y logré retenerle la picada. Después lo vi a él y estaba todo ensangrentado y me quedé paralizada. Me tiraron al suelo y me ataron de manos y pies»; agregó.

Por su parte, Alfredo relató: «Me sorprendieron porque entraron violentamente y no me dieron tiempo a nada».