Agravaron la imputación a los policías por el crimen de Joaquín Paredes

La fiscal Fabiana Pochettino, que instruye la causa por el asesinato del joven Joaquín Paredes en la localidad de Paso Viejo, ordenó nuevas imputaciones para los cinco policías involucrados en la causa.

En principio, había sido caratulada como «abuso de autoridad» y ayer se conoció que, tras las nuevas medidas dispuestas, pasó a ser considerado un «homicidio agravado e intento de homicidio agravado».

«Como resultado de las pericias que se realizaron, se ha agravado la situación de los cuatro restantes policías que han sido imputados por homicidio agravado y tentativa de homicidio doblemente agravado por los hechos que sucedieron en octubre del año pasado en Paso Viejo»; expresó Claudio Orosz, el abogado querellante de la familia.

«Entendemos que sí o sí los cinco deben estar detenidos porque representan un verdadero peligro procesal por la enorme cadena de encubrimientos y apoyo que reciben estos policías asesinos»; añadió.

Tras la incorporación del material probatorio, Mayķel Mercedes López, Ronald Fernández Aliendro, Enzo Ricardo Alvarado, Iván Alexis Luna y Jorge Luis Gómez fueron imputados como supuestos coautores del delito de homicidio calificado, homicidio agravado por el uso de arma, homicidio agravado en grado de tentativa y abuso de armas de fuego agravado por la calidad de sujeto activo.

Aquel fatídico 25 de octubre de 2020, en plena pandemia, Joaquín Paredes (15) y otro menor de edad, de 14 años, fueron baleados por la policía mientras llegaban a una fiesta de cumpleaños que se desarrollaba al lado del dispensario de Paso VIejo.

«Llegaron justo en el momento fatídico, cuando algún policía por alguna orden superior había decidido dar por terminada la fiesta. ¿Y cómo decidieron darla por terminada? Con tres móviles, dos por una cuadra, otro por la otra, encerrando a los chicos sobre un descampado y sacando una escopeta que está prohibida desde hace años. Empezaron a amenazar a disparar a los chicos, ellos le dijeron que no, se producen los primeros disparos con postas no de plomo, y como no se dejaron ´prepear´, los policías decidieron sacar las armas de fuego y empezaron a disparar al bulto. Allí mataron a Joaquín y al otro chico lo hirieron muy cerca del corazón»; ilustró el abogado querellante.