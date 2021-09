Aseguran que ninguno de los policías quiso matar a Joaquín Paredes

Tras conocerse que se agravó la imputación contra los policías acusados por el crimen de Joaquín Paredes en Paso Viejo, los abogados defensores cuestionaron a la fiscal Fabiana Pochettino y denunciaron que los uniformados nunca tuvieron la intención de matar al joven.

Tras la incorporación del material probatorio, Mayķel Mercedes López, Ronald Fernández Aliendro, Enzo Ricardo Alvarado, Iván Alexis Luna y Jorge Luis Gómez fueron imputados como supuestos coautores del delito de homicidio calificado, homicidio agravado por el uso de arma, homicidio agravado en grado de tentativa y abuso de armas de fuego agravado por la calidad de sujeto activo.

Aquel fatídico 25 de octubre de 2020, en plena pandemia, Joaquín Paredes (15) y otro menor de edad, de 14 años, fueron baleados mientras llegaban a una fiesta de cumpleaños que se desarrollaba al lado del dispensario de Paso Viejo.

El penalista Carlos María Cardeilhac expresó a EL DIARIO: «Con respecto a la reciente modificación de la calificación legal atribuida a mi defendido, Ronald Fernández Aliendro y a los restantes policías, esta defensa no comparte en absoluto lo resuelto por la fiscal de Instrucción, Fabiana Pochettino, por la razón de que ninguno de los funcionarios policiales tuvo una intención homicida como para atribuirles el delito de homicidio calificado»

«Mi cliente y el resto de los policías, ese día (plena cuarentena) fueron brutalmente agredidos por un grupo de jóvenes alcoholizados con piedras, palos y botellas, conforme se encuentra plenamente acreditado en la causa, y ante esa agresión ilegitima reaccionaron para disuadir y dispersar a los jóvenes. Que quede claro que no justifico el accionar de los policías, pero repito fueron salvajemente agredidos, además de destruir el dispensario, la comisaria y la comuna de Paso Viejo. ¿Qué hizo la fiscalía ante la destrucción de estos inmuebles públicos? La respuesta es nada», cuestionó.

«En esta causa, no hubo ningún tipo de encubrimiento de la fuerza policial, es absolutamente falso lo manifestado por el abogado querellante, lo que, si existió es una deficiente investigación en las primeras horas de ocurrido el fallecimiento de Joaquín Paredes, al no preservarse el lugar del hecho, siendo esto responsabilidad exclusiva de la Fiscalía de Instrucción. Mi defendido Ronald Fernández se encuentra en libertad por decisión de la Cámara del Crimen de la ciudad de Villa Dolores, quien sostuvo que no hay riesgo procesal, y en la actualidad la investigación penal preparatoria se encuentra concluida, concurriendo mi cliente a todas las citaciones de la fiscalía, no teniendo ninguna intención de entorpecer la causa y el desarrollo del futuro juicio oral. Hay que tener presente que en el proceso penal la regla es que el imputado debe permanecer en libertad. Por último, quiero manifestar que este cambio de calificación legal es fruto de la permanente presión de grupos sociales, de familiares y el abogado querellante», recalcó.

En el mismo sentido, Pedro Eugenio Despouy Santoro y Eduardo Rodríguez Aramburu (abogados defensores de Jorge Luis Gómez, Iván Luna y Enzo Ricardo Alvarado) sostuvieron: «El sorpresivo e inexplicable cambio de calificación legal en perjuicio de nuestros defendidos por parte de la fiscal a cargo de la instrucción, sólo puede entenderse como una concesión a las constantes presiones orquestadas a través de distintas vías por familiares y allegados de la víctima, a lo que se suman las amenazas de jury a la fiscal por parte del abogado querellante. Todo lo cual, desde nuestro punto de vista, afectó severamente la objetividad y libertad intelectual con que debería actuar la fiscalía. Las arbitrarias nuevas imputaciones no tienen sustento en los hechos ni en el derecho penal».